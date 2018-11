Revelada carta de mulher de Schumacher sobre estado de saúde do ex-piloto alemão

Uma carta de Corinna Schumacher, a mulher de Michael Schumacher, foi agora revelada, e nela pode ler-se que o antigo piloto alemão é um verdadeiro “lutador” e que “não desistirá”.

Recorde-se que Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui na estância de Méribel, nos Alpes franceses, que o deixou com lesões neurológicas graves. Desde então que a família mantém o estado de saúde do ex-piloto em segredo, uma vez que nunca houve qualquer detalhe sobre o mesmo ao longo destes últimos anos.

A carta foi revelada pela mulher de Schumacher, em resposta a Sacha Herchenbach, depois de o músico ter enviado à família uma gravação da música “Born to Fight”, feita pouco tempo do acidente do antigo piloto.

A data da carta de Corinna Schumacher não é conhecida, mas o conteúdo foi revelado pelo músico à revista Bunte na semana passada.

“Gostava de agradecer-lhe sinceramente pela sua mensagem e gentil oferta que nos ajudará através destes tempos difíceis. É bom receber tantos votos e outras palavras bem-intencionadas – o que é um grande apoio para a nossa família. Todos sabemos que o Michael é um lutador e não desistirá”, lê-se na carta.