Testado até ao limite, Solari passou de solução temporária a definitiva

Já é conhecido o sucessor de Julen Lopetegui no comando técnico do Real Madrid. E por acaso o novo comandante dos merengues até já tem lugar no banco. Santiago Solari, treinador interino nas últimas duas semanas, tempo limite para desempenhar o cargo em solo espanhol, passou a ser a escolha definitiva da direção do Santiago Bernabéu para levar os blancos a bom porto.

Em causa estão os bons resultados da equipa nos quatro compromissos desde que o argentino de 42 anos aceitou o desafio de orientar interinamente a formação espanhola.

Com quatro vitórias no mesmo número de jogos – Melilla (Taça do Rei); Valladolid (Liga espanhola); Plzen (Liga dos Campeões) e Celta de Vigo (Liga espanhola) – Solari protagoniza o melhor arranque de um treinador do Real Madrid em 116 anos.

Mais: nestes quatro encontros, o Real marcou 15 golos contra apenas dois sofridos.

Depois do contrato entre o Real Madrid e o argentino ter sido enviado para os serviços da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), o organismo que rege o futebol no país vizinho confirmou a regularização do processo. “Está tudo em ordem. O Real Madrid tratou do seu contrato e não há qualquer problema”, informou a RFEF à agência noticiosa francesa AFP.

Solari foi jogador do Real entre 2000 e 2005 e terminou a carreira de futebolista no Peñarol, em 2011. Em 2013 iniciou o percurso como treinador nos sub-17 do Real Madrid. Em 2015 assumiu o comando dos juniores e desde 2016/17 que era treinador da equipa B. Agora tem contrato com a equipa principal dos merengues até 2021.

À semelhança de Zidane Esta não é a primeira vez que o Real Madrid aposta em treinadores do Castilla, a B dos merengues, para a equipa principal. Muito recentemente o mesmo já havia acontecido com Zinédine Zidane. Depois do despedimento de Rafa Benítez (janeiro de 2016), o francês, encarregado da equipa-satélite dos blancos, foi o nome escolhido. Zidane acabaria por deixar o Real Madrid em maio deste ano após fazer história ao conquistar três Champions consecutivas.

É, alias, nesse momento que o espanhol Lopetegui assume o comando técnico dos merengues, deixando inclusivamente o cargo de selecionador da Roja, à porta do Mundial2018, na Rússia.

Solari é o 13.º presidente da era Pérez A confirmação de Solari no Real Madrid torna-o o 13.º treinador da era Florentino Pérez, presidente do Real Madrid desde 2000 (só não esteve na presidência entre fevereiro de 2006 e junho de 2009). Por sua vez, Lopetegui representa o 10.º despedimento do presidente madrileno. Em 2003, Vicente del Bosque foi o primeiro a ser crucificado por Pérez. Além do espanhol, Carlos Queiroz, José Antonio Camacho, Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Rafa Benítez, Juande Ramos e Vanderlei Luxemburgo da Silva também foram despedidos pelo líder merengue.