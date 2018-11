O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, diz que quer colocar fim a algumas irregularidades no desporto, dando como exemplo o ataque na academia do Sporting em Alcochete que aconteceu a 15 de maio deste ano.

João Paulo Rebelo defendeu, esta terça-feira, a necessidade pôr fim a determinados fenómenos do desporto português. “O desporto é muito, mas muito mais lato e vasto do que alguns fenómenos que acontecem particularmente, há que dizê-lo, numa modalidade. Enfim, numa modalidade da qual não poderemos estar orgulhosos. Seguramente, ninguém está orgulhoso desses efeitos mais negativos e de fenómenos que nada têm a ver com o desporto”, disse o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, à margem da apresentação da quinta edição do Outdoor Sports Euro’Meet, em Lisboa, que vai decorrer em Viana do Castelo, de 24 a 26 de setembro de 2019.

O governante fez questão de relembrar que a “violência nada tem a ver com o desporto, tal como a batota, no sentido do doping, as apostas e o jogo combinado não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que são os supremos valores do desporto”.

“Com isto não quero dizer que a modalidade futebol não orgulha o país, porque orgulha. Somos campeões europeus em título e não é só no futebol, é no futebol de praia e no futsal. Temos o melhor jogador do Mundo. Há imensos motivos que nos orgulham. Mas, o futebol é hoje a única modalidade que tem ligas profissionais e, com a profissionalização, há muitos interesses que se juntam e nem sempre trazem ao de cima o que de melhor há no desporto”, referiu.

No que diz respeito aos últimos acontecimentos que têm ocorrido no mundo do futebol, e que são “menos positivos”, o secretário de Estado garantiu que o governo está a fazer tudo o que lhe compete para evitar estes conflitos.

“Temos de estar todos empenhados na erradicação desses fenómenos. O Governo está a afazer a sua parte. Foi apresentada uma proposta de alteração à Lei 39 de 2009 [Lei da Violência no Desporto] e foi recentemente aprovada em Conselho de Ministros a criação de uma autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. Desafiamos todos os agentes, dirigentes desportivos, atletas, técnicos, adeptos e a própria comunicação social, sobretudo, a evitar a propalação de um discurso mais insidioso e do ódio e a passar os valores e ética”, explicou João Paulo Rebelo.

“O que acontece em Portugal não é uma absoluta exceção do que acontece no resto da Europa ou até mesmo no resto do Mundo. Não há ninguém que tenha a receita imbatível para que estes tipos de fenómenos não sucedam”, terminou.