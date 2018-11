"Pais, espero que se conseguirem identificar os vossos filhos nas imagens sintam vergonha" | VÍDEO

O caso está a gerar polémica no Canadá, depois de Brett Corbett ter sido aliciado a fazer a ‘ponte humana’ para que uma rapariga pudesse passar para o outro lado do riacho.

Brett Corbett tem 14 anos de idade e sofre de paralisia cerebral. Recentemente, um vídeo seu tornou-se viral nas redes sociais. De acordo com o El Periódico, as imagens foram divulgadas pela primeira vez na rede social Facebook, e mostram Brett a ser aliciado a fazer uma 'ponte humana' para que outra rapariga atravessasse um riacho sem que esta se molhasse.

A publicação foi feita no Facebook por uma pessoa que passava no local e que se apercebeu do que estava a acontecer. Indignada com o momento, decidiu partilhar o vídeo nas redes sociais, deixando duras críticas.

"Nunca estive tão chateada. O adolescente deste vídeo é filho de uns amigos e tem paralisia cerebral. Esta é a Glace Bay High School. Os adolescentes que estavam ali à volta viram o que estava a acontecer e até filmaram e tiraram fotos. Pais, espero que se conseguirem identificar os vossos filhos nas imagens sintam vergonha. E a rapariga que o utilizou como ponte deveria estar ainda mais envergonhada".

Depois de o vídeo se ter tornado viral no Canadá, a mãe do jovem explicou que a escola advertiu os alunos que participaram neste humilhação, e aproveitou para dizer que ficou de “coração partido” ao ver estas imagens. "Fiquei de coração partido quando vi que os colegas estavam ali a observar e ninguém o ajudou".