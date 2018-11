Ator Luís Aleluia vive fase menos positiva a nível de saúde

"Obrigada a todos os que se têm preocupado com a saúde do Luís Aleluia"

O ator Luís Aleluia, que se tornou conhecido por dar vida a “Tonecas”, está a viver uma fase mais difícil a nível de saúde.

A informação foi dada pela mulher do ator, Zita Favretto, através das redes sociais.

“Amanhã será um novo dia! O sol voltará a nascer e tudo se haverá de resolver pelo melhor. Obrigada a todos os que se têm preocupado com a saúde do Luís Aleluia, está em franca recuperação. Vamos acreditar que tudo não passará de um grande susto”, escreveu no Facebook.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de melhoras. Contudo, apesar das perguntas, Zita Favretto não especificou o que se passou com o ator.