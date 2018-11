Agente da PSP demitido por roubar em supermercado

Um agente da PSP de Viana do Castelo foi despedido por ter roubado num supermercado na freguesia de Areosa.

"Foi instaurado um processo disciplinar por furto em supermercado e foi decidida a sua demissão, tendo em conta que se trata de um crime incompatível com a condição policial", explicou Raul Curva, segundo comandante da PSP, citado pela agência Lusa, acerca do processo instaurado em maio de 2017.

Segundo Raul Curva, o supermercado em questão apresentou queixa do agente da PSP, com 33 anos de serviço, depois de este ser apanhado a “furtar”. A identificação do agente foi mais tarde confirmada através do “sistema de videovigilância do supermercado”.

“O processo em causa diz respeito a uma situação concreta, o que não quer dizer que não tivessem ocorrido outras", respondeu o segundo comandante da PSP, questionado acerca da possibilidade de existirem outros casos praticados pelo mesmo agente. Raul Curva acrescentou ainda, em declarações à Lusa, que o agente "já tinha sido alvo de mais processos disciplinares, de outro âmbito".

Ao que tudo indica, o agente escondia os produtos furtados, nomeadamente queijo e vinho, em forros falsos criados num casaco. Contudo, a informação não foi confirmada por se tratar de “informação que consta do processo de averiguações realizadas pela polícia".

De acordo com um aviso publicado em Diário da República, o ministro da Administração Interna aplicou a "pena disciplinar de demissão" em 2018.