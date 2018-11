Ameaça de bomba obriga a evacuação de centro comercial em Albufeira

Esta manhã, uma ameaça de bomba no Albufeira Shopping, no Algarve, obrigou à evacuação do estabelecimento comercial, avança a TVI24.

As autoridades já estão no local a averiguar a situação, adiantou ao Observador fonte do Comando da GNR de Faro.

“Recebemos uma ameaça de bomba e procedemos à evacuação do centro comercial. Entretanto já estamos a verificar a veracidade da ameaça”, esclareceu o porta-voz do mesmo destacamento ao mesmo jornal.

No entanto, apesar de a notícia avançada inicialmente indicar que foi a GNR quem recebeu uma chamada de alerta, o Observador escreve que a ameaça de bomba foi enviada através de email para o centro comercial.

No local, além da GNR, estão os Bombeiros de Albufeira.