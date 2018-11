Yves Saint Laurent lança joias com formas de pénis | FOTOS

A marca de luxo francesa Yves Saint Laurent lançou, recentemente, uma nova linha de joias. No entanto, esta linha destaca-se das outras, uma vez que a coleção conta com peças que representam o pénis e, portanto, têm a forma do mesmo.

A coleção inclui brincos e colares, que são produzidos em Itália e feitos 100% à base de latão dourado. Além disso, têm 'Saint Laurent Paris' gravado na parte de trás do pénis.

O valor dos brincos é de 247 euros e o colar da nova coleção está à venda por 597 euros.

A marca de alta costura faz entregas em Portugal, mas neste momento as joias encontram-se esgotadas.