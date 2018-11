Este é o membro mais popular da família real britânica

De acordo com um questionário da empresa britânica de pesquisa de mercado YouGov, realizado entre 15 de maio e 31 de outubro, Harry é o membro mais popular da família real britânica.

De acordo com o questionário, Harry venceu com 77% dos votos e apenas 7% tem uma opinião negativa sobre o filho mais novo da princesa Diana. Logo de seguida, a rainha Isabel II é a mais popular da família real britânica, com 73% dos votos. Segue-se o príncipe William, com 73%, e Kate, com 64%. O duque de Edimburgo conquistou 56% dos votos dos britânicos e Meghan, o membro mais recente da família, apenas 55%.

Camilla está entre os menos populares com 29% dos votos.

A popularidade de Harry tem vindo a aumentar ao longo dos anos, especialmente após assumir o relacionamento com a ex-atriz Meghan Markle.