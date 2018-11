Quem era Bruno de Carvalho antes de ser presidente do Sporting?

Aos 46 anos, o ex-presidente do Sporting encontra-se detido para interrogatório depois de, nos últimos meses, ter estado envolvido em diversas polémicas relacionadas com o clube. No entanto, o antigo líder sportinguista nem sempre foi “manipulador”, “populista” e “obsessivo”, como muitos lhe chamam.

A relação entre Bruno de Carvalho e os adeptos leoninos começa bem. Em março de 2011, candidata-se à presidência do Sporting e perde contra Godinho Lopes. No entanto, face aos resultados, muitos adeptos sportinguistas reagiram com indignação e foi Bruno de Carvalho a acalmar os ânimos.

Aos 41 anos de idade, foi eleito o 42.º presidente do Sporting, e estaria assim, de acordo com o Diário de Notícias, a cumprir um sonho de criança. O trajeto durou cinco anos e, apesar de diversas conquistas em várias modalidades desportivas do clube, o sonho terminou recentemente com o alegado envolvimento no ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, em maio deste ano. Desde aí, foi sempre a descer, mas antes de tudo acontecer, o 'presidente' era respeitado pela maioria dos sportinguistas.

“O rapaz é de fibra”, disseram, na altura, vários sócios do Sporting ao Diário de Notícias (DN). O então presidente dos leões prometia "paixão, compromisso e glória", algo que, mais tarde, se veio a revelar falso, depois de todas as acusações de que foi e é alvo.

Não é novidade que Bruno de Carvalho sempre foi fanático pelo Sporting e, com apenas 20 anos, “assentava arraiais diante da Porta 10 A do Estádio José de Alvalade, reivindicando uma homenagem do clube ao avô, o escritor Eduardo de Azevedo, autor de A História e Vida do Sporting Clube de Portugal. Venceu. Impressionado com a determinação, Sousa Cintra aceitaria receber o rapaz e fazer a homenagem.”, escreve o DN.

Mas voltemos atrás no tempo.

No ano de 1975 deixou Moçambique para regressar a Portugal e, com quase quatro anos de idade, chegou a Lisboa, onde permanece até hoje. Estudou na escola preparatória Marquesa de Alorna, fez o secundário da Maria Amália Vaz de Carvalho e era aluno de 18 e 10 a Matemática, Geografia e Inglês, contou o próprio à imprensa.

Longe dos olhos do futebol, Bruno Carvalho criou a sua empresa, no setor de construção e remodelação. Acabou por vendê-la em 2009.

Sobre a sua vida pessoal, não se sabe muito, mas sobre o desporto e o Sporting há muito a dizer.

Sporting e Juve Leo

Nos anos 80 começaram a aparecer em Portugal as primeiras claques de futebol e, em 1985, Bruno de Carvalho junta-se à Juventude Leonina. "Vivi na claque tempos fantásticos, com a claque assisti a momentos que não posso esquecer, como aquele dia mágico dos 7-1 ao Benfica", contou Bruno de Carvalho.

O seu interesse pelo Sporting e pelo desporto era enorme, o que fez com que o antigo presidente, em meados do ano 2000, frequentasse o curso de treinador da UEFA.

Agora, além de ter sido adorado por muitos, parece ser odiado por outras tantos, depois de todas as polémicas em que se viu envolvido durante o seu último mandato no Sporting.

Ao longo deste último ano, Bruno de Carvalho fez várias publicações no Facebook que deixaram muitas pessoas indignadas. Depois disso, a telenovela adensa-se.

Durante uma assembleia-geral acalorada e perante alguns insultos dos sócios, Bruno de Carvalho deixa no ar a possibilidade de se demitir e abandona a reunião. Dois dias depois, numa conferência de imprensa polémica, anunciava uma nova assembleia-geral e fez um ultimato: ou os novos estatutos eram aprovados com mais de 75% dos votos, ou demitia-se. Acabou por ser aprovado com quase 90% dos votos.

Neste momento, o antigo presidente dos leões encontra-se detido para interrogatório, estando indiciado de 56 crimes. Fora isso, não se sabe como é que esta telenovela terminará.