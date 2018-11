Cão espera por dona que morreu há mais de 80 dias numa estrada da China | VÍDEO

As imagens de um cão que há 80 dias espera pela sua dona, que já morreu, numa estrada movimentada em Hohhot, na China, está a tornar-se viral.

O vídeo, captado no dia 10 de novembro, foi divulgado no Sina Weibo, o equivalente ao Facebook, e as imagens já foram vistas mais de 1,4 milhões de vezes.

A imprensa local adianta que o animal vai diariamente aquela estrada desde o dia 21 de agosto, quando a dona morreu.

A BBC cita um taxista que diz que várias pessoas já tentaram ajudar o cão, mas o animal foge e depois regressa sempre aquele local.

A história é semelhante à contada no filme ‘Hachiko, Amigo para sempre’, protagonizado por Richard Gere, a adaptação norte-americana de um famoso conto japonês sobre a lealdade de um cão.

O animal todos os dias acompanha o dono até à estação de comboios e no fim do dia fica à sua espera no mesmo local, até que um dia o homem morre e o animal recusa abandonar o local, onde volta todos os dias.