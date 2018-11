Cantor ‘Zé do Pipo’ continua desaparecido

Passaram sete dias desde o desaparecimento do cantor ‘Zé do Pipo’, em Peniche, mas ainda nada se sabe sobre o que terá acontecido.

De acordo com a Capitania do Porto de Peniche, em declarações ao Notícias ao Minuto, as buscas por terra continuam, mas foram suspensas no mar: "As buscas no mar foram suspensas na passada sexta-feira", revelou o comandante.

Recorde-se que Nuno Batista, mais conhecido como ‘Zé do Pipo’, desapareceu a 7 de novembro, e tinha problemas de saúde do foro psiquiátrico, tendo já tido depressões.

Além disso, sofre de bipolaridade.