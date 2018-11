Operação Marquês. Juiz Ivo Rosa já tem segurança pessoal

A fase de instrução começa já em janeiro do próximo ano

O juiz de instrução Ivo Rosa, desde terça-feira, que está a ser acompanhado por dois agentes da PSP, avançou esta quarta-feira o Correio da Manhã. No mês passado o i já tinha noticiado que o juiz tinha pedido para que fosse avaliado o risco a que estaria exposto e a necessidade de ter seguranças pessoais depois de ficar responsável pela Operação Marquês.

Segundo o Correio da Manhã, Ivo Rosa sempre que se tiver de deslocar a algum lado será acompanhado pelos dois agentes e as deslocações serão feitas num carro cedido pelo Ministério da Justiça. Sempre que estiver em casa, à porta terá uma agente fardado.

Apesar de não se conhecerem quaisquer tipos de ameaças contra o juiz de instrução, o Conselho Superior de Magistratura, segundo o CM, justificou a decisão afirmando que “as questões de segurança são matéria reservada” e o Conselho “até por questões de segurança, nunca presta comentários sobre a matéria”. Também por questões de segurança, a Direção Nacional da PSP não revelou detalhes.

No final de setembro, Ivo Rosa foi o escolhido no sorteio para dirigir a fase de instrução – fase facultativa em que o juiz determina se o caso vai a julgamento ou não – do caso Operação Marquês, que até então tinha estado nas mãos de outro juiz, Carlos Alexandre.

