Deputada irlandesa mostra cuecas de renda no Parlamento em protesto contra julgamento por violação

Um julgamento por violação na Irlanda está a gerar uma onda de protestos, depois de a advogada de defesa do alegado violador ter apresentado as cuecas da vítima em tribunal, como prova de inocência do seu cliente.

A deputada Ruth Coppinger decidiu exibir, na terça-feira, umas cuecas de renda durante uma sessão no Parlamento em protesto com o caso que contribui para "habitual de culpabilização da vítima".

"Pode parecer confrangedor mostrar um par de cuecas aqui... mas como é que acham que uma vítima de violação ou uma mulher se sente perante o cenário incongruente de a sua roupa interior ser exibida em tribunal?", questionou a deputada no Parlamento.

Mais tarde, Ruth Coppinger escreveu no Twitter que se tinha apercebido que vários órgãos de imprensa tinham afastado o plano de si no momento em que mostrou as cuecas. "Nos tribunais, as vítimas podem ver a sua roupa íntima usada como prova e está tudo dentro das regras", referiu.

I hear cameras cut away from me when I displayed this underwear in #Dáil. In courts victims can have their underwear passed around as evidence and it's within the rules, hence need to display in Dáil. Join protests tomorrow. In Dublin it's at Spire, 1pm.#dubw #ThisIsNotConsent pic.twitter.com/DvtaJL61qR