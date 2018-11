Crianças refugiadas veem neve pela primeira vez. A sua reação é amorosa | VÍDEO

Duas crianças refugiadas da Eritreia, país no nordeste de África, ficaram em extâse quando viram neve pela primeira vez. Estas duas crianças estão agora a viver no Canadá, e a família que as acolheu filmou o momento e publicou-o nas redes sociais.

“A primeira queda de neve para crianças da Eritreia que acabaram de chegar ao Canadá", pode ler-se na publicação partilhada nas redes sociais no passado dia 10 de novembro.

Nem o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, resistiu à publicação, e o próprio partilhou o momento: "Espetacular", escreveu o governante, elogiando o trabalho de Rebecca Davies.