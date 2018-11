Código entre pais e filhos impediu rapto de criança de 11 anos

Uma criança de apenas 11 anos não foi raptada em San Tan Valley, no Arizona, apenas por ter um código (género de palavra-passe) com os pais.

A criança ia a caminho de sua casa com uma amiga, quando um carro parou junto de ambas. De acordo com o Insider, o condutor afirmou que um dos irmãos de uma das raparigas criança estava ferido e que os pais lhe tinham pedido que a fosse buscar. "Ele disse-lhe que o irmão tinha estado num acidente grave e que ela precisava de ir com ele", contou a mãe da criança, Brenda James, em conferência de imprensa.

No entanto, apesar de achar estranho, lembrou-se de lhe perguntar o código – palavra-passe que tinha combinado com os pais em caso de uma situação deste género. O código era a palavra ‘gomas’ e, obviamente, que o homem não soube responder à pergunta de Brenda.

Em pânico, o homem acabou por fugir e abandonar o local.

"Parabéns a estes pais por terem um código e por falarem com os seus filhos sobre o perigo de falar com estranhos", eleogiou o xerife local, Mark Lamb, através de uma publicação feita na página do Facebook.

"Esperamos que ao divulgar isto, outros pais sejam encorajados a conversar com os filhos e a criar um plano para que saibam o que fazer nestas situações", indicou o responsável.