Mulheres pediam um "copo de água" como esquema para roubar idosos

As mulheres batiam à porta dos idosos pedindo um “copo de água” e roubavam, ameaçavam e agrediam as vítimas

A GNR deteve esta terça-feira, cinco mulheres por suspeitas de roubo a idosos na Área Metropolitana de Lisboa. Foram também encontradas várias peças em ouro, prata e relojoaria no valor de sete mil euros e 1.200 euros em dinheiro.

As cinco mulheres “abordavam idosos nas suas habitações, batendo à porta e pedindo um ‘copo de água’”, explica a GNR em comunicado. “Quando as vítimas acediam, as suspeitas entravam nas residências e furtavam os bens discretamente ou ameaçavam os idosos, agredindo-os e retirando-lhes os artigos de ouro.”

Em buscas domiciliárias realizadas em Cascais, Amadora, Mem Martins, Sintra e São Domingos de Rana foram também apreendidas várias peças em ouro e prata e relojoaria, num valor aproximado de sete mil euros, uma espingarda caçadeira, duas doses de haxixe, uma balança de precisão, quatro telemóveis e 1.200 euros em dinheiro.

“As cinco detidas, na sua maioria com antecedentes criminais relacionados com o mesmo tipo de crime, tendo uma um das mulheres cumprido pena de prisão efetiva, serão presentes amanhã, dia 15 de novembro, no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Departamento de Investigação e Ação Penal de Loures”, avança a GNR.