Marcel Keizer é "muito comunicativo e exigente"

Técnico holandês orientou hoje o segundo treino como treinador do Sporting

Marcel Keizer orientou esta quarta-feira o segundo treino como treinador do Sporting. Ainda com várias baixas devido aos comprimissos das Seleções, o técnico holandês voltou a contar com Euclides Cabral, da equipa de sub-23, e chamou o lateral esquerdo Abdu Conté, também da formação da Liga Revelação. Sebastian Coates, que recupera de uma mialgia, Rodrigo Battaglia, que se encontra a recuperar de cirurgia, e Ristovski, que está ainda em recuperação, são os três jogadores que continuam entregues ao departamento médico dos leões.

No final da sessão de trabalhos, Bruno Gaspar falou sobre o treino orientado pelo novo técnico leonino. "As primeiras impressões são que é um treinador muito comunicativo, mas exigente. Tem-nos ajudado muito e nós a ele. Tem sido um ambiente bom, positivo e confortável para todos", disse o lateral à Sporting TV.

"Tem ideia de quão grande é este clube. Já dá para perceber algumas ideias do futebol dele e do que pretende de nós", continuou.

Recorde-se que o holandês foi apresentado no clube na segunda-feira, substitundo Tiago Fernandes, que tinha comandado interinamente a equipa principal dos leões após a saída de José Peseiro.