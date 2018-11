Desporto

14 de novembro 2018

Portugueses com síndrome de Down derrotam campeões do mundo de futsal

A seleção portuguesa de futsal de síndrome de Down já somas várias vitórias no Campeonato Europeu da Federação Internacional de Futebol para Síndrome de Down (FIFDS ), que decorre em Itália desde o dia 12 de novembro e termina amanhã.