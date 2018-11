Criança de dez anos tenta suicidar-se por ser vítima de bullying | VÍDEO

Lilly-Jo Caldcott engoliu vários comprimidos um dia antes do seu aniversário.

Jess Brown, a mãe de uma criança de apenas dez anos - Lilly-Jo Caldcott -, recorreu às redes sociais para denunciar os efeitos do bullying sobre as crianças, neste caso específico sobre um episódio que aconteceu com a sua filha.

Lilly está internada no hospital Worcestershire Royal, em Worcester, no Reino Unido, depois de ter ingerido uma quantidade elevada de comprimidos para se tentar matar. Tudo isto, porque era vítima de bullying na escola.

Agora, Lilly encontra-se a recuperar e a receber apoio psicológico.“Foi este o efeito que o bullying teve na Lilly-Jo”, escreveu a mãe da menina nas redes sociais, numa publicação que foi feita no passado dia 9 de novembro.

Jess Brown explica no Facebook que a sua filha começou a estudar na escola de ensino básico Witton e que, passado pouco tempo, começou a mudar o seu comportamento.

A criança disse à mãe que fez queixa na escola mas que não deu em nada. Agora, a mãe desta menina culpa a escola por não ter feito nada e por ter deixado a situação chegar a este ponto.