MEO reforça liderança no mercado

De acordo com o relatório da ANACOM, o MEO lidera agora “nos diversos tipos de ofertas em pacote”, com 40,5% de quota de subscritores, que corresponde a uma conquista de mais 111 mil clientes, no primeiro semestre de 2018, em comparação com igual período do ano passado.

A celebrar dez anos, o MEO conseguiu ainda atingir um outro objetivo: é responsável por mais de 60% do crescimento total do mercado de TV por subscrição.

Para Alexandre Fonseca, Presidente Executivo da Altice Portugal, “esta conquista é mais uma prova de que a estratégia da Altice Portugal para o país e para o setor é uma aposta ganha, sobretudo porque centramos o nosso foco no cliente e o que estamos a constatar é que o cliente está a retribuir essa mesma dedicação. A Altice Portugal orgulha-se de ter os melhores serviços e produtos, e definir as tendências do setor. Na realidade, e como temos vindo a afirmar várias vezes, queremos antecipar necessidades e garantir a melhor experiência a cada cliente. Para a Altice Portugal, cada cliente representa mais uma razão para reforçar o rigor, o pioneirismo, a inovação, a estratégia e a liderança. Hoje temos 111 mil novas razões para continuar!”

Também João Epifânio, CSO B2B da Altice Portugal, defende que “este é um sinal muito claro de que o caminho de inovação e disrupção que temos vindo a percorrer está certo. Só em 2018, lançamos uma nova set-top box WiFi (Sofia), um novo user interface de TV e uma nova experiência de atendimento ao cliente. Tal como é sublinhado pela ANACOM no seu relatório, o MEO lançou ainda este ano uma nova oferta disruptiva, altamente personalizável, sem período de fidelização, permitindo ao cliente criar um pacote de serviços totalmente personalizado – o MEO By". Para João Epifânio, "são estes produtos e serviços que colocam a Altice Portugal na liderança quando se trata de inovação e melhoria da experiência do cliente. Já em agosto, atingimos o marco de 1,5 milhões de clientes na TV por subscrição, agora somos líderes nos diversos tipos de ofertas em pacote. Queremos agradecer a todos os portugueses que fazem do MEO a marca líder de telecomunicações. Vamos continuar a trabalhar para continuar a merecer a confiança dos clientes que já temos e conquistar a confiança de novos clientes".