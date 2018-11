Padrasto de Ronaldo dá os parabéns a Alana Martina no Instagram, mas engana-se na neta

Alana Martina, a filha mais nova do craque, fez anos esta segunda-feira e, para assinalar o dia, o padrasto de Ronaldo partilhou uma imagem no Instagram onde dá os parabéns à neta. No entanto, enganou-se na fotografia.

Em vez de colocar uma imagem de Alana Martina, o companheiro de Dolores Aveiro partilhou uma imagem de Eva, a gémea de Mateo.

"Parabéns querida. Beijinhos", escreveu José Andrade na legenda da fotografia que partilhou no seu Instagram.

As críticas e os comentários não tardaram em chegar: "Mas essa é a Eva! Que falta de respeito" ou "Esta não é a Alana...bebé errado, foram estes alguns comentários feitos pelos utilizadores da rede social.