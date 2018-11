Bruno de Carvalho e Mustafá só irão conhecer medidas de coação amanhã

Bruno de Carvalho e Mustafá voltarão a ser ouvidos amanhã e, portanto, as medidas de coação apenas serão conhecidas esta quinta-feira.

Recorde-se que o ex-presidente do Sporting e Mustafá foram interrogados durante o dia desta quarta-feira, no Tribunal do Barreiro após terem sido detidos no passado domingo.

O ex-presidente do Sporting está indiciado de 56 crimes no processo de investigação ao ataque à Academia de Alcochete, e responde por dois crimes de dano com violência, 20 crimes de sequestro, um crime de terrorismo, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e 20 crimes de ameaça agravada.