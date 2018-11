“Bolsonaro ganhou porque foi autêntico”, diz Maitê Proença | VÍDEO

Maitê Proença publicou um vídeo no Facebook a falar sobre Jair Bolsonaro, deixando-lhe largos elogios.

“Bolsonaro não ganhou porque as pessoas querem tortura, as mulheres a ganhar menos, os homossexuais presos...Ele ganhou porque foi autêntico”, começou por dizer a atriz brasileira, que foi recentemente convidada parte fazer parte do Governo de Jair Bolsonaro.

E continuavam os elogios: “Ele inaugurou uma forma nova de se fazer uma campanha neste país verdadeira”, disse, acrescentando que “depois de tanta corrupção no Brasil, as pessoas queriam a verdade”.

Recorde-se que a atriz brasileira Maitê Proença foi proposta por vários ambientalistas a integrar o Governo Bolsonaro, ficando com a pasta do Ministério do Meio Ambiente.

O vice-presidente de parcerias estratégicas da Conservação Internacional, Rodrigo Medeiros, disse que o nome da atriz pode trazer alguma “tranquilidade” ao setor: "Maitê não tem ligações políticas mas mostrou-se muito disposta a contribuir. Tem condições de manter um ótimo diálogo em todas as áreas", disse.

Veja o vídeo na íntegra: