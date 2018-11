Melania quer saída de assessora da Casa Branca

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, exigiu a demissão da vice-conselheira para a segurança nacional, Mira Ricardel. O gabinete da primeira-dama limitou-se a registar que Ricardel “não merece mais a honra de trabalhar na Casa Branca”. A imprensa, contudo, não tardou em especular que na origem desta decisão estará uma altercação entre as duas mulheres numa recente viagem a África, na qual Melania foi acompanhada por Ricardel.

Consta que a funcionária cessante, entre outras altercações com a primeira-dama, terá solicitado lugares no avião para membros do Conselho de Segurança Nacional, o que desagradou a Melania Trump.

De acordo com uma fonte da CNN, nem a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, nem o chefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, tinham conhecimento do pedido de demissão, tendo sido o próprio presidente Donald Trump a demitir a vice-conselheira.

Mas a onda de demissões por vontade da primeira-dama pode não ficar por aqui, e fala-se na possibilidade de o chefe de gabinete da Casa Branca, o general John Kelly, poder vir a ser um dos afastados. A imprensa americana fala em remodelação na administração e acredita-se que o presidente está já a estudar novos nomes para convidar. Com os dois últimos anos de mandato pela frente, Trump está a ponderar demitir ainda a secretária para a Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen.

Por enquanto são apenas notícias não confirmadas pela administração dos EUA, embora as fontes das notícias sejam da Casa Branca. Ao “Wall Street Journal”, uma das fontes disse que “é assim que o presidente trabalha. Ele encharcou um monte de gente com gasolina e está à espera que alguém acenda um fósforo”.