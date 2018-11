Já pode ver online o primeiro dicionário de Língua Gestual Portuguesa

O primeiro dicionário de Língua Gestual Portuguesa (LGP), que foi publicado há oito anos, está agora disponível online. No site da Infopédia é possível aprender, através de uma explicação e de um vídeo, os gestos de mais de 5.300 palavras.

Ao selecionar uma palavra, aparece um vídeo onde uma intérprete de LGP vocaliza a palavra e faz o gesto correspondente. É também disponibilizado uma descrição do movimento e uma imagem onde é mostrado um pormenor do gesto.

A autora do dicionário, Ana Bela Baltazar, recorda ao P3 que demorou “quatro anos” a fazer o dicionário. “É um projeto muito ambicioso”, acrescenta. As palavras que foram escolhidas têm em conta o “uso mais frequente pela comunidade surda” assim como a “existência de gestos correspondentes diretos”. No entanto, a psicóloga reforça que ainda não são “suficientes” avançando ainda que já falou com a editora sobre a possibilidade de aumentar o dicionário.

A Língua Gestual Portuguesa está incluída na Constituição da República como uma das línguas oficiais portuguesas desde 1997, sendo o seu dia celebrado a 15 de novembro.