Goucha. "Bruno de Carvalho é um homem perturbado?"

O psicólogo Quintino Aires traçou um perfil do ex-presidente do Sporting

Na última quarta-feira, durante o programa ‘Você na TV’, da TVI, um dos assuntos a ser comentado foi a detenção do ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho.

Em conversa com o psicólogo Quintino Aires, Manuel Luís Goucha decidiu questionar se Bruno de Carvalho “é um homem perturbado”.

“A palavra perturbado é muito complicada. As pessoas não têm formação suficiente para perceber que as palavras têm determinado significado”, respondeu o psicólogo que, logo de seguida, traçou um perfil do antigo dirigente ‘leonino’.

“Um homem muito seguro dele próprio, muito certo dele mesmo e que, portanto, não teme. Aquilo que ele pensa e decide fazer não teme. Acredito que os apoiantes e a família estão a sofrer muito mais do que ele. Mas daí até ser doente, temos de ter cuidado. Podemos aproximar de uma perturbação de personalidade”, afirmou.

“Temos de ter cuidado no uso das palavras se não, fechamos as prisões e temos de ter [só] hospitais para tratar as pessoas”, acrescentou.