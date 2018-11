Bruno de Carvalho já está no tribunal do Barreiro para conhecer medidas de coação

Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, já estão no Tribunal do Barreiro para conhecerem as medidas de coação decididas pelo juiz.

A decisão deveria ter sido conhecida na última quarta-feira. Contudo, devido ao atraso dos interrogatórios, o juiz de instrução criminal Carlos Delca decidiu adiar a leitura das medidas de coação para esta quinta-feira.

Recorde-se que Bruno de Carvalho e o líder da Juventude leonina foram detidos no último domingo. Ambos estão acusados de 56 crimes - dois crimes de dano com violência, 20 crimes de sequestro, um crime de terrorismo, 12 crimes de ofensa à integridade física qualificada, um crime de detenção de arma proibida e 20 crimes de ameaça agravada.