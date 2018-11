Qual a música favorita da rainha Isabel II?

Durante o seu reinado, a rainha Isabel II já participou em inúmeros eventos e teve oportunidade de ouvir os mais variados estilos musicais. Mas já se questionou acerca de qual a música favorita da rainha?

De acordo com o jornal britânico ‘Daily Express’, alguns fãs ficaram curiosos após, em fotos raras, conseguirem ver o iPod da rainha e quiseram saber que tipo de música Isabel II ouvia no seu tempo livre. A maioria acreditava que as escolhas da monarca caiam sobre Beethoven, mas estavam errados.

No último ano, num banquete no Castelo de Windor, na Inglaterra, Isabel II mostrou-se feliz quando a música "Dancing Queen", dos ABBA tocou, admitindo aos convidados que adora a música. Contudo, em 2017, nas comemorações do seu 90º aniversário foi revelada uma lista das suas músicas favoritas e os ABBA não figuravam na mesma.

Faziam parte da lista clássicos como “Oklahoma” de Howard Keel e “Anything you can do” de Dolores Gray e Bill Johnson.

Curioso? Veja a lista:

-Howard Keel - Oklahoma

-Dolores Gray and Bill Johnson – ‘Anything You Can Do (Annie Get Your Gun)’

-Gary Barlow and the Commonwealth Band featuring the Military Wives – ‘Sing’

-Fred Astaire – ‘Cheek to Cheek’

-Vera Lynn – ‘The White Cliffs Of Dover’

-George Formby – ‘Leaning on a Lamp-post’

-Praise, My Soul, The King Of Heaven (hymn)

-The Lord is My Shepherd (hymn)

-Lester Lanin Medley

-Regimental March Milanollo