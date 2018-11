Acordo para o Brexit leva a baixas no governo britânico

Theresa May defende que "votar contra o acordo" levaria o Reino Unido "à estaca zero"

Depois do conselho de ministros do governo britânico aprovar o plano para a saída da União Europeia (UE), começaram as demissões. Esta quinta-feira, dois ministros e três secretários de Estado abandonaram o Governo britânico.

Os ministros britânicos Dominic Raab e Esther McVey e os secretários de Estado Shailesh Vara, Suella Braverman e Anne-Marie Trevelyan demitiram-se por discordarem do projeto de acordo do Brexit, alcançado, ontem, entre o Reino Unido e Bruxelas.

O presidente do Conselho Europeu anunciou esta quinta-feira que vai convocar uma cimeira extraordinária de líderes da UE para o dia 25 de novembro de forma a finalizar e formalizar o acordo de Brexit com o Reino Unido.

Theresa May defendeu o acordo na Câmara do Comuns.

"Votar contra o acordo levar-nos-ia à estaca zero", disse a primeira-ministra. "O povo britânico quer que isto avance... A escolha é clara: podemos escolher viver sem acordo, podemos arriscar não ter um Brexit de todo ou podemos escolher unirmo-nos e apoiar o melhor acordo que pode ser negociado", acrescentou.