"A curiosidade matou o gato. O INEM trouxe-o de volta"

Os técnicos do INEM uniram-se para fazer mais um salvamento

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) utilizou as redes sociais para partilhar o salvamento de mais uma vida, mas desta vez de um gato bebé.

O animal, que estava preso há três dias numa conduta na Rua Almirante Barroso, junto à sede do INEM, chamou a atenção dos técnicos através do “choro e gemidos intensos”.

Através da ação coordenada dos profissionais, aconteceu mais uma “operação complexa” para impedir que o animal morresse.

“Depois do alerta, os profissionais do INEM montaram uma mega operação de resgate para ajudar este gatinho. À sua espera, uma equipa de profissionais dedicados estava preparada para lhe prestar todos os cuidados de saúde necessários e para lhe dar comida e muitos, muitos mimos”, lê-se na publicação, partilhada no Facebook.

O animal, que ganhou o nome de “Codu” já tem um lar.