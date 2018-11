Brexit. Bruxelas marca fecho de acordo para 25 de novembro

Foi hoje anunciado pelo presidente da Comissão Europeia, Donald Tusk, que os 27 estados-membros da União Europeia deverão ser convocados para a aprovação do Brexit a 25 de novembro. Tusk explica que esta cimeira servirá para “finalizar e formalizar” o acordo obtido com Londres para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Donal Tusk declarou ainda que ouviu ontem as palavras de Theresa May, acrescentando que “é claro que eu não compartilho do entusiasmo da primeira-ministra sobre o Brexit. Desde o início não tivemos dúvidas de que o Brexit é uma situação de perda por ambas as partes e as negociações foram apenas uma questão de controlo de danos”.

Do outro lado do Canal da Mancha, primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, obteve ontem a aprovação do documento acordado com Burxelas por parte do seu governo, restando-lhe ainda luz verde do parlamento britânico.

Entretanto começaram as baixas no seu governo, os ministros britânicos Dominic Raab e Esther McVey e os secretários de Estado Shailesh Vara, Suella Braverman e Anne-Marie Trevelyan demitiram-se por discordarem do projeto de acordo do Brexit.