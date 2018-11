Bruno de Carvalho acena aos apoiantes após decisão do juiz

Pouco depois do tribunal do Barreiro decidir que Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, vão ficar em liberdade, o antigo dirigente do Sporting apareceu numa janela do edifício e acenou aos apoiantes que estavam no exterior.

Também a namorada de Mustafá festejou a decisão do juiz Carlos Delca, que considerou que não se justificava a medida de coação proposta pelo Ministério Público de prisão preventiva.

Bruno de Carvalho e Mustafá vão esperar o resto da investigação ao ataque à Academia do Sporting em Alcochete em liberdade e são obrigados a apresentações periódicas.