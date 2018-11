"Leais" partilham fotografia de Bruno de Carvalho e da irmã após decisão do juiz

Depois do juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decidir, esta quinta-feira, que Bruno de Carvalho e Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, vão aguardar julgamento em liberdade, a página “Leais ao Sporting” partilhou, no Facebook, uma fotografia do antigo presidente do clube de Alvalade com a irmã, Alexandra Carvalho.

“Sobre o que aconteceu com o ex-Presidente do Sporting CP os Leais reafirmam a total confiança na Justiça e na inocência do Dr. Bruno de Carvalho, aguardando, serenamente, o término do processo”, lê-se na legenda da imagem, que será a primeira de Bruno de Carvalho após a decisão do juiz Carlos Delca.

“Fazemos, também, uma referência de gratidão aos Leais que durante 4 dias estiveram estoicamente à porta do tribunal do Barreiro manifestando o seu apoio e em representação de todos os Leais espalhados pelo mundo”, acrescenta.

O Tribunal do Barreiro decidiu que Bruno de Carvalho e Mustafá vão esperar o resto da investigação em liberdade, obrigados a apresentações diárias às autoridades, uma vez que o juiz Carlos Delca considerou não se justificava a medida de coação proposta pelo Ministério Público de prisão preventiva.

Além disso, Bruno de Carvalho terá de pagar uma caução de 70 mil euros.