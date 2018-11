Deputado apela a moção de censura contra Theresa May

A carta foi apresentada pelo deputado pró-Brexit Jacob Rees-Mogg, que considera “lamentável” May não estar a cumprir com os seus compromissos

O deputado pró-Brexit do Partido Conservador e presidente do European Research Group para os apoiantes da saída do Reino Unido da União Europeia, Jacob Rees-Mogg, apresentou esta quinta-feira uma carta em que pede uma moção de censura à primeira-ministra britânica Theresa May.

A carta foi apresentada ao Comité 1922, que é formado por membros do partido conservador e serve com uma espécie de gabinete de apoio ao partido e de auxílio ao mecanismo de liderança do mesmo. Este comité tem um gabinete executivo de 18 membros, que conta com um presidente - que tem a função de supervisionar a eleição dos lideres partidários ou qualquer voto de confiança dentro do Partido Conservador.

Se o presidente do comité receber 48 cartas iguais à de Rees-Mogg, será então obrigado a impor a moção de censura. Para Theresa May retaliar, terá de ter apoio de 158 deputados dos 315 conservadores que fazem parte do partido.

De acordo com o The Guardian, Rees-Moggs conta com um grupo de cerca de 84 deputados conservadores a apoiar esta moção. "É de considerável importância que os políticos honrem os seus compromissos ou que não os façam de todo. Lamentavelmente, este não é o caso, por isso, de acordo com as regras e procedimentos do partido Conservador e do Comité 1922 esta é uma carta formal a pedir uma moção de censura à líder do partido, Theresa May", escreveu o deputado na missiva que foi enviada ao Comité 1922.