Bruno de Carvalho saiu esta quinta-feira em liberdade por decisão do Tribunal do Barreiro. Ao chegar a casa, o ex-presidente do Sporting foi abordado pelos jornalistas e decidiu prestar algumas declarações.

O antigo dirigente do clube ‘leonino’ começou por agradecer à família que, para ele, foi “absolutamente determinante” naquele que considera ser “o pior momento” da sua vida.

"Estes cinco dias foram terríveis... dá-nos outra perspetiva de uma série de coisas. Só quem passa por esta situação percebe o quão diferente é um ser humano quando é privado de coisas tão simples como um banho ou ir à casa de banho", referiu.

“É um Bruno muito diferente o que sai daqui hoje", acrescentou Bruno de Carvalho.

O ex-presidente do Sporting pediu ainda para que seja respeitado este momento da sua vida e garantiu que “sempre que queira dar uma declaração” entrará em contacto com os jornalistas, uma vez que defende que a família “não merece todo este aparato à porta de casa”.

Bruno de Carvalho concluiu dizendo que neste momento apenas deseja “abraçar” a filha e descansar e recusou-se a comentar o processo de investigação do ataque à Academia de Alcochete.