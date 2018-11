Sporting. Equipa técnica de Keizer já está fechada

Agora sim, a nova equipa técnica do Sporting está composta na totalidade. Na manhã desta quinta-feira, na sessão de trabalhos dos leões em Alcochete, Marcel Keizer já teve a companhia de Rodolfo Correia, antigo médio (passou por Estrela da Amadora, FC Porto, Varzim e Académica, entre outros) que deixou a equipa de sub-23 do Al-Hilal para se tornar adjunto do técnico holandês, juntando-se a Roy Hendriksen.

João Pedro Araújo, médico, e Rúben Ferreira, fisioterapeuta, também marcaram presença pela primeira vez na Academia leonina, após deixar o Al Jazira, onde já trabalhavam com Marcel Keizer. Hugo Fontes (massagista), Ludovico Marques (fisioterapeuta) e Alexandre Rodrigues (enfermeiro) compõem o resto da nova equipa médica do Sporting.

Já na equipa técnica de Keizer, acrescentam-se ainda os nomes de Gonçalo Álvaro (preparador físico), Alireza Rabbani (cientista do desporto) e Nélson Pereira: o antigo guarda-redes dos leões, que havia sido afastado da equipa principal por José Peseiro, regressou durante a estadia de Tiago Fernandes e transita agora para a equipa técnica do treinador holandês. Será, de resto, o único elemento da equipa do técnico interino a ficar com Keizer.