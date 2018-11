Para Giroud, o tema da homossexualidade no futebol ainda precisa de ser trabalhado

O avançado francês do Chelsea, Olivier Giroud, abordou numa entrevista o tema da homossexualidade no mundo do futebol. Para o internacional, este é um tema que ainda necessita de ser trabalhado.

Numa entrevista dada ao jornal francês Le Figaro, Giroud afirmou que "é impossível assumir a homossexualidade no futebol. Num balneário, há muita testosterona, quartos, chuveiros coletivos...é complicado, mas é assim”.

“Entendo a dor e a dificuldade das pessoas que assumem e sou ultra tolerante. Ainda há muito trabalho no mundo do futebol sobre isto, no mínimo", concluiu.