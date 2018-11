Especial Montepio: a última das Mutualistas

As eleições da Associação Mutualista Montepio estão à porta, dia 7 de dezembro, mas os milhares de associados já podem votar por correspondência.

O i quis saber o que é que os três candidatos - António Godinho, Ribeiro Mendes e Tomás Correia - querem para a instituição e o seu programa eleitoral, não ficando esquecido os problemas de instabilidade que a associação enfrenta e a sua possível resolução.

Mas não ficamos por aqui: no especial que será publicado na edição de fim de semana do i, fique a saber como é que surgiu o Montepio, como funciona, quais as vantagens do associado e os desafios que a entidade enfrenta com as novas regras do mutualismo