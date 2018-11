Um incêndio numa bomba de gasolina da Galp, situada perto das Amoreiras, no início da A5, provocou um ferido. Um jovem de 25 anos ficou com queimaduras graves tendo sido transportado para o hospital

O jovem encontrava-se a abastecer a viatura quando o incêndio deflagrou avança o Correio da Manhã. O INEM encontra-se no local a socorrer a vítima. Segundo o Observador, fonte da empresa garante que não existiu uma explosão e que as causas do incêndio ainda estão por apurar.