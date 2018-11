Liga das Nações. Bilhetes esgotados para o Portugal-Polónia

Encontro relativo à última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que estão esgotados os bilhetes para o jogo entre Portugal e Polónia, relativo à quarta e última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, agendado para a próxima terça-feira, às 19:45 horas, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Os ingressos esgotaram nesta quinta-feira.

Antes da receção à Polónia, a equipa das Quinas tem encontro marcado com a congénere de Itália, sábado, às 19:45 horas, em Milão. Portugal só precisa de um empate em San Siro para garantir o apuramento para a fase final da Liga das Nações.

Portugal lidera o grupo com seis pontos em dois jogos, mais dois pontos do que a Itália que tem mais um encontro jogado. A Polónia ocupa o terceiro posto com apenas 1 ponto em três jogos.