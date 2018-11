Autoeuropa obrigada a recorrer a portos espanhóis para exportar

De acordo com o “Público”, a paralisação do porto de Setúbal fez com que a empresa decidisse avançar para outras alternativas. Vigo e Santander, em Espanha, tem sido as grandes opções.

A informação foi confirmada por fonte ligada à empresa que, apesar de não dar conta de o número de viaturas, garante que já foram enviadas “umas centenas”.

No entanto, a mesma fonte adianta que a estratégia não é sustentável porque, além dos atrasos, implica uma despesa acrescida.

Recorde-se que a situação no porto de Setúbal vem na sequência de um diferendo laboral entre um grupo de estivadores precários e a empresa de trabalho portuário Operestiv. Ainda assim, não foi decretada nenhuma greve ao trabalho em horário normal.