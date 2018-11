Alemanha. Presidente do Bayern avisa: "Temos de ver quem é útil"

A derrota do Bayern Munique no terreno do Borussia Dortmund (3-2), na última jornada da liga alemã, deixou marcas no seio do conjunto bávaro. Esta quinta-feira, a revista "Kicker" publica uma entrevista com o presidente do Bayern, Uli Hoeness, na qual o dirigente faz críticas diretas aos jogadores do campeão alemão.

"Eles estarão sob pressão nos próximos três ou quatro meses. Depende de como eles vão jogar, mas temos de dizer que os jogadores vão estar sob pressão para vermos quem é útil e quem não é", disparou Hoeness, embora sem individualizar ou especificar para quem se dirigiam as críticas.

À passagem da jornada 11 da Bundesliga, o Bayern ocupa um dececionante quinto lugar, a sete pontos da liderança, ocupada precisamente pelo Borussia Dortmund. No próximo dia 27, recorde-se, os bávaros recebem o Benfica em Munique para a quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e uma vitória ou empate valerá o apuramento para os oitavos-de-final.