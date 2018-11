África. EUA vão reduzir número de militares nos próximos anos

O Pentágono quer focar as suas forças em teatros de operações onde a China e a Rússia têm influência

Os Estados Unidos vão retirar nos próximos anos centenas de tropas focadas em operações de contra-terrorismo em África para as destacar para outros teatros de operações, nomeadamente para locais onde contraponham as forças da China e da Rússia, revelou a Reuters.

"Este realinhamento prevê especificamente a redução de forças em 10% nos próximos anos - representando uma fração dos 7,200 elementos do Departamento de Defesa a operarem em África", explicou o comandante Candice Tresch, porta-voz do Pentágono, à agência de notícias norte-americana. A redução de pessoal militar, continuou, irá deixar as atividades de "contra-violência a organizações extremistas" intocadas, como é o caso da Somália, Djibuti e Líbia.

Ao mesmo tempo, as operações noutras partes do continente africano focar-se-ão em "assistência e aconselhamento táticos, assistência, ligação e partilha de informações".