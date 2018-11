Portuguesas ligadas ao Daesh pedem ao governo para as ajudar a regressar

Duas portuguesas que estão no campo das Nações Unidas, na Síria, pedem ajuda ao governo português para voltar para Portugal depois de terem sido capturadas pelas forças curdas pertencentes a um grupo do Daesh.

Vânia Cherif, de 24 anos, e Catarina Almeida, de 47, contaram a sua história numa reportagem da SIC. Enquanto Vânia viajou há três anos com o marido, um jihadista do Daesh, para a Síria pensando que se tratavam de umas férias na Turquia, Catarina foi atrás do filho quando este decidiu combater pelo grupo radical islâmico.

A filha de Vânia, de cinco anos, vive com ela no campo de refugiados e enfrenta problemas de saúde. As duas mulheres esperam que o governo português as repatrie, a única solução para abandonarem o campo de refugiados onde atualmente vivem, explica o repórter da SIC.

A guerra da Síria, que começou em 2011, já matou mais de 360 mil pessoas deixando milhões sem casa.