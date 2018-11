Donald Trump visita a Califórnia depois de críticas à gestão do incêndio

Casa Branca anunciou esta quinta-feira que Donald Trump vai reunir-se com as vítimas do incêndio da Califórnia este domingo.

A visita surge dAepois do presidente dos Estados Unidos ter criticado a forma como a gestão dos incêndios foi feita. “Não há razão para fogo massivo, mortal e que está a custar a floresta na Califórnia a não ser uma fraca gestão”, escreveu Trump no Twitter, na semana passada.

O Presidente chegou mesmo a ameaçar cortar os fundos federais ao Estado da Califórnia acusando-os de um “grosseira má administração das florestas”.

Donald Trump acabou por declarar estado de emergência depois de, esta quarta-feira, ter falado com o governador Jerry Brown. “Acabei de falar com o governador Jerry Brown fiz questão que soubesse que estamos com ele e com os cidadãos da Califórnia, sempre”, escreveu o presidente norte-americano na mesma rede social.

Recorde-se que os incêndios que começaram na semana passada já provocaram a morte a um total de 59 pessoas, estando mais de 300 desaparecidas. Paradise, uma vila no norte da Califórnia ficou reduzida a cinzas depois de mais de sete mil habitações terem sido consumidas pelo fogo.