Último balanço dá conta de 63 vítimas mortais e 631 desaparecidos em incêndio em Paradise na Califórnia

Há pelo menos 63 vítimas mortais do incêndio em Paradise, na Califórnia. De acordo com o último balanço das autoridades norte-americanas, há ainda 631 pessoas desaparecidas.

Segundo o xerife do condado de Butte, Korey Honea, em conferência de imprensa, o incêndio já destruiu mais de 9.700 casas e o combate às chamas continua por cerca de 5.000 bombeiros.

O incêndio em Paradise é já o mais mortífero na história da Califórnia.

Na semana passada deflagraram dois incêndios no sul e no norte do estado norte-americano da Califórnia. Os dois incêndios já deixaram mais de 52.000 desalojados.