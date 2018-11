Cristina Ferreira quis ‘roubar’ marido de Manuel Luís Goucha

Apresentadora continua a manter a amizade com o casal

A apresentadora Cristina Ferreira terá sondado o marido de Manuel Luís Goucha, Rui Oliveira, sobre a possibilidade de este vir a integrar a equipa de repórteres do seu novo programa na SIC.

Rui Oliveira terá mesmo sido convidado para uma reunião com a produtora responsável pelo formato, que tem estreia marcada para 7 de janeiro.

“A Cristina convidou o Rui. Ela gosta do á vontade que ele tem frente às câmaras e aprecia o seu bom humor”, afirmou uma fonte próxima da apresentadora à revista TV Mais.

Recorde-se que Cristina Ferreira trocou, há alguns meses, a TVI pela SIC, mas continua a manter a amizade com Manuel Luís Goucha, com quem partilhou a apresentação de programas durante vários anos, e com o marido deste.