Elsa Judas escreve carta a Bruno de Carvalho. "Conheço-te. Tens uma alma e um coração puros"

No dia em que Bruno de Carvalho saiu em liberdade por decisão do tribunal do Barreiro, no âmbito da investigação ao ataque à Academia de Alcochete, Elsa Judas, que pertencia à Comissão da Mesa da Assembleia-Geral do Sporting, escreveu uma carta aberta ao ex-presidente leonino.

Apesar de os últimos tempos terem ficado marcados por uma troca pública de acusações, Elsa Judas mostrou agora estar do lado de Bruno de Carvalho.

“Bruno, fico muito feliz por ter sido feita, parcialmente, justiça, totalmente só quando este terrível processo for arquivado, em sede de instrução. Não aceito sequer que vás a julgamento. Não és homem de mandar fazer”, começou por escrever na carta, partilhada nas redes sociais.

A advogada abordou as “divergências” entre ambos relativamente a matérias do Sporting e garante que “tudo foi ultrapassado”, uma vez que são “pessoas leais e bem formadas”.

“Nao nos iludamos, foi ganha uma batalha, uma grande batalha, mas não a guerra”, acrescentou, congratulando-se da decisão do juiz de instrução criminal.

“Conheço-te. Tens uma alma e um coração puros, mas também impulsivos, que por vezes te cegam, mas quando erras não tens qualquer problema em reconhece-lo. Não és homem de planear ataques, és sim homem de olhos nos olhos enfrentar as pessoas e as situações”, referiu.

“Força, coragem e calma. Nada acontece por acaso”, concluiu.