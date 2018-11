Governo recusa necessidade de fazer atualização de escalões do IRS

Durante a discussão da proposta de Orçamento do Estado, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse que uma alteração dos escalões de IRS “não é nada que mude a vida de ninguém”

António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, disse esta sexta-feira que “não faz sentido” atualizar os escalões do IRS em 2019.

Durante a audição no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019, o governante disse ainda que uma alteração “não é nada que mude a vida de ninguém, e só tem efeito nos escalões mais elevados”.

O secretário de Estado respondia ao deputado Paulo Sá, do PCP, questionava o governo sobre a proposta avançada pelo partido comunista para que os escalões do IRS fossem atualizados seguindo o aumento da inflação de 1,3%.

António Mendonça Mendes considerou a proposta do PCP como tendo apenas “efeitos marginais” lembrando que o aumento dos escalões do IRS de cinco para sete escalões, que entrou em vigor no ano passado, só terá impacto em 2019. “O que conseguimos é uma grande alteração de escalões que devemos preservar”, reforçou o secretário de Estado.